一流景點三流設施 清境青青草原攤販區簡陋貽笑國際

2019-08-02 09:16

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境農場不僅國人愛來，也是境外遊客造訪台灣的熱門景點，但在青青草原南端售票口周邊商圈設施非常簡陋，帆布棚架或遮陽傘，不僅晴、雨天都不方便，退輔會則與縣府合作規劃改善，要打造結合餐飲、特產、停車、觀景等多功能商場，別再貽笑國際。

位於台14甲線9.5公里處的青青草原南端商圈，是遊客購票進入草原與綿羊互動、賞景的必經之處，但外圍以矮磚牆與木造圍籬區隔，內部的攤販區屋頂只有帆布棚架，有的甚至只有大陽傘遮陽擋雨，非常簡陋，長期以來用餐衛生、購物環境不佳，讓許多遊客納悶當地有台一流的高山草原風光，設施卻大減分。

退輔會清境農場今年度計劃與縣府合作，改善青青草原南票口商圈遭遊客垢病的老問題，由清境農場提供土地，縣府出資進行整體規劃和開發使用，興建結合餐飲、特產、賞景、停車等多目標建物，樓上則能跨越台14甲線直接到清境高空觀景步道票口，遊客不必再橫越交通繁忙的道路到對面的青青草原，有效連接周邊景點，新增停車空間也能解決周邊一位難求的窘境。

縣長林明溱表示，非常樂意與農場配合，雙方就整體開發細則達成共識後，縣府即可委託專業顧問公司進行規劃，除了兩單位，也會廣納周邊觀光業者、居民意見，建築外觀更必須考量當地生態景觀。

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