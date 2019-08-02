恆春阿嬤做資源回收 扛一家3代生計陷困境

2019-08-02 07:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春水泉里一名65歲汪陳阿嬤，因丈夫長年生病，一直靠著資源回收撫養母親及兩名失牯孫子，恆春鎮代柯政隆發現後，近期與高山巖福德宮聯手協助，希望更多人協助阿嬤一家度過難關。

汪陳阿嬤丈夫臥病在床無謀生能力，積欠醫藥費，家裡還有80歲老父親需要照顧，兩個孫子因為父母離異不知去向，從小都由她照顧，龐大經濟壓力讓她喘不過氣。

恆春鎮民代表柯政隆表示，除了積極協助阿嬤獲得政府資源幫助，高山巖福德宮主委謝登勇得知後，也先協助萬元幫忙阿嬤結清丈夫醫藥費，也拋磚引玉盼更多人幫忙。

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