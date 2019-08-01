屏東29鄉鎮競相發放生育補助 審計室要求導正偏差

2019-08-01 23:23

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣各鄉鎮市競相發放生育津貼等一次性社福現金補助，卻無助於提升生育率及人口數，反而淪為財政錢坑，恐排擠其他施政預算，審計室要求縣府落實考核機制，透過增減補助款方式，導正偏差。

屏東審計室指出，屏東縣33鄉鎮市財政狀況普遍不佳，卻陸續有29個鄉鎮市公所加入發放生育津貼行列，金額從數千至數萬元不等，有些還補助結婚及身故，並提高敬老金額度，每年因此增加數百萬元甚至上千萬元的公庫支出。

審計室指出，屏縣各鄉鎮自訂社福現金給付預算從103年度的2億5千多萬元，增加到去年的3億4千多萬元，各鄉鎮給付標準及額度不一，形成不公，且與縣府的社福支出多所重疊，造成資源浪費，屏東縣人口也未因此增加，反而連17年負成長，生育率全國倒數第2，僅次於嘉義縣。

審計室認為，擴大稅基、改善就業及投資環境等才是全民之福，一次性的社福現金發放措施無助於解決上述人口問題，徒增地方財政負擔，縣府對鄉鎮自治負有監督之責，應透過增加或減少補助款的方式，激勵轄內鄉鎮市公所提升財政效能。

縣府秘書長邱黃肇崇表示，民選鄉鎮市長自主性強，可以體會其發放社福津貼的用意，縣府要求各鄉鎮公所務必遵守預算法的規定，不能排擠其他預算，也會納入補助款考核重點。

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