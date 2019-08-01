鬼門開應景！國立台灣文學館打造「妖怪藝術特展」

2019-08-01 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕今（1）日鬼門開，樹妖、蟾蜍精等十餘種本土妖怪，下午在空總園區上演「妖氣都市—百鬼行」，在園區內大肆遊行；國立台灣文學館與空總台灣當代文化實驗場，首度攜手合作，推出《妖氣都市-鬼怪文學與當代藝術特展》，讓過去被民間視為禁忌的鬼月、鬼怪話題，如今能和文學藝術、繪畫、VR與AR、裝置表演、遊戲以及遊行活動巧妙融和，精怪不再隱居山林，打造全新「妖氣都市」。

綜合媒體報導，下午5點半舉辦的遊行表演，由雞屎藤舞蹈劇場編導陳慧勻與胡紫雲統籌，結合動態機械仿生裝置、空間構築、偶戲、舞蹈、劇場等元素，演繹卑南族作家巴代的小說《巫旅》；萬眾矚目的「巨妖裝置」則為台南藝術大學建築所師生聯手打造，包括樹妖、蟾蜍精、泥怪、蜈蚣精等，期間更歡迎民眾在活動開始前領取「百鬼行」通行布條，加入遊行隊伍，一同前往空總園區四個妖氣聚點，找尋流滯人間的妖，更一起「大鬧空總」。

此次展覽以文學為發想，除《巫旅》外，客家作家甘耀明的《殺鬼》、日本文豪佐藤春夫以台灣漢人女鬼為形象寫出的《女誡扇綺譚》等多位妖異文學名家皆為策展源頭，更找來明華園佈景畫師陳冠良創作主視覺〈觸怒天神〉。

位於展演中心2樓展場中的環景互動裝置《妖市蜃樓》，將城市喻為一座有機森林，妖怪則藏在城市景窗裡透過紅外線感應互動；涂維政的《巨人與巨獸遺跡—義村遺址》仿擬考古遺跡，吸引中央研究院的考古學學者前來參觀，並與藝術家策劃8月下旬舉辦座談會，讓這座考古遺址成為展覽熱點。

繼電影《紅衣小女孩》後，導演程偉豪又一驚悚VR作品《恐怖廟宇》也將在8月13日至8月18日於空總園區限定展出，講述小女孩子晴在一間廢棄的廟宇中醒來，隨後展開顫慄冒險的故事；徐漢強執導的《全能元神宮改造王》亦參與本次展出，不但是台灣首部使用VR隱喻觀落陰文化的VR電影，更於2018年6月獲頒「世界VR論壇」（World VR forum）「最佳創新敘事獎」。

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