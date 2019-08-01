歡慶8/1原住民日 光復鄉嗨辦踩街嘉年華

2019-08-01 20:24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕慶祝8月1日是台灣「原住民日」，花蓮阿美族人口過半數的光復鄉，今天舉辦「原在今日─踩街嘉年華暨音樂市集」，共有13支隊伍報名參加踩街；瑞穗鄉公所今天則是「族服日」，開放原住民員工穿傳統服裝上班。

光復鄉「原，在今日」嘉年華活動，13支隊伍不僅有盛裝的阿美族小朋友、少男少女及長輩穿著族服上大街遊行，就連大豐村的客家人等各族群都組隊參加，下午4點從光豐地區農會前廣場出發，繞行市區熱鬧踩街，步行到光復鄉中山、中正路口的踩街主場，還有熱鬧的歌舞演出，吸引大批民眾聚集街口搶拍，體驗歡樂的原住民日；晚間還有原住民甜心及勇士表演、原創歌手高歌等，氣氛嗨到最高點。

光復鄉長林清水說，光復鄉阿美族人口超過5成，台灣人對於族人的名稱從「山胞」正名成為「原住民」，今年也滿25年，希望藉由嘉年華活動，要讓族人開心驕傲的上街，大聲喊出「我是原住民」。

此外，瑞穗鄉公所則在原住民日舉辦族服日活動，鄉公所的原住民員工包括阿美族、布農族等各族群都穿上最美麗的族服，讓前來鄉公所洽公的族人倍感親切，鄉長陳進光說，瑞穗鄉有4成人口是原住民，今天有穿族服到公所洽公的族人，還可以獲贈小禮物，讓領到獎品的族人都非常開心。

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