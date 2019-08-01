3歲童開學首日偷溜回家 幼兒園沒半人察覺...家長暴怒！

2019-08-01 19:22

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮某幼兒園遭民眾控訴，稱園方未將小孩看顧好，竟讓3歲幼童獨自回家還不知情，直到家長在家中看見孩子才傻眼，打電話向園方詢問原因但對方又交代不清，家長憤而到園內理論，但園長仍態度不佳；園方則坦承疏失，但強調第一時間不斷向家長致歉，未來也將改善門禁措施，避免再次發生類似情形。

趙姓男子今下午在各大臉書社團po文稱，將3歲孩子送至後龍鎮某幼兒園內，但下午應該還是上學時段，孩子竟然莫名出現在家中，去電園方不料對方竟完全不知情，隨後家長到幼兒園質問，但園長態度不佳更讓他們火冒三丈，揚言提告。

園方事後坦承疏失並不斷道歉，表示因為今天是開學首日，老師與學生間尚還陌生，再加上中午時許多家長進出，一時疏於照看，才讓孩子離開校園，跑回距離學校約5分鐘的住家。

園方事後調監視器畫面，發現孩童是下午1點13分離開教室，1點30分午休時間時老師仍尚未發現，至稍晚家長來電才得知，園長立即帶著老師至家長住處道歉，但吃了閉門羹，後來家長前來理論，稱要讓小孩轉學，園方不斷道歉，但後來口氣失當，讓家長更感氣憤，對此園方再三表示歉意。

園方強調，總學生數共90人，分為3個班，各配有2名老師，皆符合規定，事發後也立即召開通盤檢討會議，後續將把門鎖改為自動鎖，並加強教師相關管理教育，避免再發生類似情形。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法