各地持續高溫！ 週五全台紫外線過量 慎防午後雷陣雨

2019-08-01 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕各地明（2）日氣溫仍高，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區午後有局部雷陣雨的情況發生，請民眾出門記得攜帶雨具備用，薇帕颱風會持續往越南北部前進，雖然對台灣無直接影響，到海邊活動仍需注意安全。

中央氣象局預報，明（2）日環境仍吹著東南風，恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區午後有局部雷陣雨的情況發生，請民眾留意短時強降雨、雷擊、強陣風甚至冰雹等現象。第7號輕度颱風薇帕，下午2時位於海口北北東方約110公里的海面上，雖然此颱風對台灣無直接影響，海邊活動民眾請注意安全。

天氣風險公司指出，西半部因水氣增多，午後雨發生機率上升，兩低壓仍發展中，周末會較為明朗，另外，薇帕颱風會持續往越南北部前進。

溫度方面，北部25至35度；中部25至34度；南部25至32度；東部26至34度；外島27至32度。

紫外線方面，明天全台達紅色「過量級」，金門縣達橘色「高量級」，20分鐘內的曝曬下可造成皮膚、眼睛的傷害。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，宜花東、馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；其餘地區為「普通」等級。環保署說明，明天環境風場為偏東風，晚間竹苗至中部外海有渦流現象，污染物易累積。

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