醫病》骨質疏鬆老翁彎腰脊椎骨折 醫生籲及早存「骨本」

2019-08-01 22:00

〔記者蔡思培／台北報導〕一名高齡96歲的男子平時身體健康，每週還會固定上健身房運動，但某天彎腰準備坐下時喀一聲，隨後背部出現劇痛，就醫檢查才發現是骨質疏鬆導致的脊椎壓迫性骨折。醫師指出，骨質疏鬆症常見於老年人或停經後婦女，建議民眾多攝取高鈣、蛋白質、維生素D3等，並可多培養運動習慣。

台北中山醫院骨科主治醫師陳文哲說，當人的骨頭骨質減少、脊柱相對脆弱時，就容易因搬重物、跌倒，甚至咳嗽發生脊椎骨折。調查指出，50歲以上民眾，女性有1/2、男性有1/8機率因骨質疏鬆導致骨折，其中又以脊椎骨折最常見，估計每年全台約有6萬人因骨鬆造成脊椎骨折。

骨鬆脊椎骨折傳統治療會採臥床休息、穿著背架等方式，若治療無效會透過手術將骨水泥灌入支撐，此作法雖可強化脊椎，卻無法有效恢復椎體高度、矯正駝背，且有骨水泥滲漏、椎體塌陷風險。現在國內研發出「可擴張椎體強化支撐系統」（EVA）微創手術，採用可擴張且具支撐骨骼結構強度的鈦金屬器材，將植入物於椎體內作360度擴張球狀呈現，讓骨水泥順利注入椎體，讓壓迫性骨折恢復原本高度、矯正駝背，且患者隔天即可出院。

陳文哲表示，人體骨骼骨質約在20至30歲間達到最高峰，之後就會隨年齡增長流失，骨骼形成孔隙、中空、或是罹患骨質疏鬆的機率也會增加。他建議民眾應及早儲蓄「骨本」，除了維持良好作息、多攝取高鈣、蛋白質、維生素D3等，民眾也可多從事健走、慢跑、登山等運動，這些都有助於增加骨密度、強健肌肉，改善身體的協調與平衡，遠離骨質疏鬆危機。

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