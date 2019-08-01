鬼月到！東港特殊習俗「點生做號」保平安

2019-08-01 21:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是農曆七月初一，也是俗稱的「鬼門開」，相傳此時鬼魂有1個月返回陽間探望親人，宮廟眾多的東港鎮，則有特殊「點生做號」儀式，除了迎請普度公坐鎮，點上紅珠砂就代表這是普度公認證過的庇佑儀式，請好兄弟勿為難。

七月初一子時，東港鎮東南宮、共和堂及碧靈堂等3間宮廟帶頭，迎接普度公坐鎮為信徒「點生做號」。

普度公在農曆七月掌管好兄弟大小事，可說是這個時間點的「鬼王」，東港地區就流傳有「點生做號」的傳統習俗，於七月初一子時就舉行，由宮廟神明降駕乩童為信徒點上硃砂作記號。

東南宮的蘇姓信徒說，「點生做號」儀式，就是由乩童用硃砂筆替鸞生、信徒點上硃砂，象徵在農曆七月時信徒能帶著普度公認證的庇祐儀式，請好兄弟別來為難，

昨天子時（晚上11點）一過，東南宮主神降駕，率所有鸞生到後寮溪迎請普度公入廟安座，並向普度公獻敬三牲及酒禮，鸞生和乩童到岸邊告知好兄弟鬼門已開，並為好兄弟準備專用臉盆、毛巾整理儀容，還招待好兄弟金紙零用錢及零食，就是希望好兄弟不用著急，可以從容接受普度。

屏東文史工作者陳進成說，普度公又稱大士爺，七月初一的「點生做號」習俗在東港流傳半世紀，有的廟宇還會設普度公專屬的桌案供其辦公，在民俗月時處理好兄弟大小事。

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