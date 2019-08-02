竹市國際天籟音樂饗宴3日登場 聆聽波蘭美聲與台、客語歌謠

2019-08-02 00:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年規模宏大的竹市A Cappella藝術節，人潮串聯及網路社群宣傳下觸及超過180萬人次。今年延續母語推廣，於3日星期六舉辦「天籟美聲饗宴」，邀請首次來台享譽全球的波蘭斯賽新航海大學合唱團，與全台知名合唱團精彩演出，歡迎全家大小一同來巨城聆聽美麗歌聲。

此次天籟美聲饗宴，應邀來台的波蘭斯賽新航海大學合唱團，近7年獲得40多個主要獎項，其中9場賽事更奪得17面金牌，參加完2019台北國際合唱節大賽後，就來新竹與在地合唱團共同演出，包含已有39年歷史由逢甲大學畢業校友所組成的逢友合唱團、曾獲福佬語國小團體特優第一名的民富國小合唱團、客家合唱比賽學生同聲組優等的曙光女中合唱團、全國客家合唱比賽榮獲特優第一名的新竹混聲合唱團，以及被譽為台灣之光、獲德國布拉姆斯合唱音樂節暨合唱比賽民謠組金牌的沂風合唱團。演唱陣容相當堅強，老、中、青合唱團跨越年齡將進行世紀交流，透過動人歌聲傳唱全世界。

當天將輪番演唱閩南童謠「丟丟銅」、「一的炒米蔥」，客家經典「天公落水」、「青山綠水好風光」以及國語流行歌曲「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」等膾炙人口各式歌曲，在一首首曲目進行下，波蘭語與閩南歌曲、傳統的客家歌謠、耳熟能詳的國語老歌，渾厚充滿張力的歌聲將讓民眾大飽耳福。最大亮點將由波蘭斯賽新航海大學合唱團及逢友合唱團一同合唱「Perhaps love」，同樣呈現當年打破流行歌曲和古典樂籓離的經典，也象徵優美和諧的樂曲，將牽起世代情感永留心中。

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