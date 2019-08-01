小貓腦破、四肢殘缺慘死嘉義公園前 警公布緝凶結果

2019-08-01 16:56

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市動物守護協會7月11日獲報，嘉義公園、嘉義市家庭教育中心前，被人發現一具貓屍，該貓體型瘦小，屍體的四肢、耳朵疑遭人切除，且腦部破洞、不見腦部組織，死狀悽慘，動物守護協會理事長吳育才報警緝凶，警方經超過半個月時間調閱路口監視器，今公布緝凶結果，是一群野狗所為；吳育才質疑，依據貓耳朵、四肢的切口平整，且曾請獸醫到場檢驗懷疑人為而非狗為，將向嘉市警察局提出疑義、申請送到屏東科技大學進一步相驗鑑定。

該案發生於上月11日，民眾發現貓屍後通報嘉義市動物守護協會，協會隨即報警、通報嘉義市建設處農林畜牧科等單位，從屍體、傷口懷疑是人為，還一度貼文請網友一起緝凶。

警方今下午在臉書「嘉義市警察局第二分局」貼文調查結果，有到公園運動的民眾目擊，11日凌晨3、4點，曾發現3、4隻野狗聚集該具貓屍旁，調閱監視器畫面，在凌晨3點9分左右，有1隻體型較大黑狗叼著貓屍，其他野狗尾隨在後，往發現貓屍的地點走去。

文中提到，當時貓屍身體完整、四肢俱在、貓耳還算完好，警方研判，發現的貓咪屍體為台灣米克斯種，貓齡不超過1年，貓屍身無植入晶片，恐不敵狗群攻擊，遭野狗群毒手。

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