大雨沖刷沙土漂流木裸露 冒出巨無霸菇類

2019-08-01 19:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大漲潮及連日豪雨侵蝕林園區月牙灣，致邊坡崩塌，長年埋在沙土中漂流木重見天日，巨大口蘑如雨後春筍般冒出，蕈傘直徑可達12公分，巨無霸體型令人稱奇，且還在持續長大。

7月初以來高雄豪雨不斷，碰上大漲潮，林園區汕尾地區月牙灣邊坡遭侵蝕崩塌，長年覆蓋在沙土中漂流木裸露出來，最近放晴，蘊藏其中菌絲大爆發，才1、2天巨無霸菇類破土而出。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華說，該菇類為巨大口蘑，目前已長到蕈傘直徑可達12公分，菌柄也有4、5公分，相當巨大。

林園區愛鄉協會理事長陳俊強指出，巨大口蘑長在低海拔的草地、或大樹的根部，在低海拔的野外、庭院或綠地偶而可以見到它的蹤影，研判隨著漂流木來到汕尾海邊，原本一直被深埋在黑暗的泥土中，最近大雨及大潮沖刷覆土層後，著生的基質裸露出來，受到光的催化，子實體才急速生長出來。

陳俊強說，巨大口蘑是台灣野菇的巨無霸，外型最龐大也最有份量的，菌柄可以像大人的手臂一樣粗，全台灣都有發現的紀錄，夏季出現，會繼續不斷發菇，入冬後才漸消失。

巨大口蘑通常數十朵簇擁叢生，一般重量可達15公斤以上，也曾有發現上百斤紀錄，蕈傘灰白色，蕈褶稍為凹陷不明顯，菌柄高可到膝蓋，有的甚至要用兩手環抱才可將它整叢舉起，它們主要生長在土質肥沃、疏鬆的開闊平地，由於質地較硬，不會很快腐爛消失。

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