中市推動生廚餘發電技術 過半人口還無法共襄盛舉

2019-08-01 19:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市外埔綠能生態園區推動生廚餘發電技術，上月啟動生廚餘回收作業，今（1）日展開第2波收運，納入清水、東勢等8區。市議員張玉嬿質疑，回收專用桶已配送民眾半年，全市仍有過半人口未能回收生廚餘，效率太差；環保局表示，年底完成全市生廚餘回收。

外埔綠能生態園區是全國第1座生質能源廠，同時也是全國最大的廚餘厭氧發電廠，去年11月由前市長林佳龍主持試運轉祈福典禮，隨即在隔月免費發送全市97萬家戶生廚餘回收專用桶「綠圓寶」。

環保局配合綠能生態園區第1階段生廚餘日處理量約25公噸，今年7月優先針對大甲、大安、外埔、后里、豐原、潭子、大雅及神岡等8區啟動生廚餘回收作業，為台灣綠色能源展開新頁。

環保局表示，生廚餘收運1日起擴增至石岡、新社、東勢、清水、沙鹿、梧棲、龍井及大肚等8區，敬請民眾利用市府提供或自行準備的適當容器收集並分類排出，一般家戶、小吃店及未達60戶社區大樓，可交由垃圾車收運。

張玉嬿質疑，市府斥資近1億元訂製綠圓寶，發給全市家戶超過半年以上，至今只有海線、山城開始回收，全市過半人口未能受益，顯見執行效率太差，應儘速全市啟動，並事先宣導如何分類？何時開始回收？才能事半功倍。

環保局表示，生質能源發電廠7月開始營運後，第1階段生廚餘日處理量約25公噸，逐漸增加，今年底會陸續完成全市29區的生廚餘回收，評估可達到80噸，並且派出環保志工或舉辦活動等加強宣導。

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