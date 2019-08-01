中市第二座！大甲綠資材中心完工 農業廢棄物變黃金

2019-08-01 16:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府環保局利用建興掩埋場轉型成大甲綠資材中心，目前整建工程已完工驗收在即，預計9月試營運。市議員施志昌今日指出，期待台中市第二座綠資材中心能搭配外埔綠能園區有效讓垃圾變黃金，而廢棄物運送的部分亦需要環保局與農業局協調處理。

台中市府繼去年於南屯區興建「文山綠資材中心」之後，去年環保局利用建興掩埋場轉型成大甲綠資材中心，目前整建工程已完工。施志昌今日邀集市府環保局、大甲區農會、外埔區農會、大安區農會、大甲區公所與建興里里長蔡明河了解大甲綠資材中心的運作。

施志昌指出，去年還擔任立法院副院長蔡其昌特助時，就經常接到農民抱怨電話，陳情枯木樹枝等農業廢棄物無人清運。為了防治空汙，農民經常被當成製造空污的戰犯，但市府沒注意到，近來農民為了配合防治空汙，避免焚燒造成空氣汙染，可是這些廢棄物處理卻無處去。大甲區農會表示，農民亦不斷反映農業廢棄物無處去，農會多次找環保局與農業局協調苦思處理的辦法。

施志昌表示，去年八月建議市府之後，環保局投入了4500萬興建增設第二座綠資材中心，一方便處理農業廢棄物，而這些農業廢棄物透過曝曬、裁切、打碎等程序變成木屑，再將其木屑送至外埔綠能生態園區進行氣化發電，讓垃圾變黃金一舉多得。

中市環保局專員楊德一表示，目前大甲綠資材中心已經整建完成進入驗收階段，預計九月開始試營運。工程包含破碎場、廢木堆置區與復育區入口整建以及綠化工程等，此外，亦購置一台破碎機，一小時可破碎100立方公尺的木材，最大可破碎80公分直徑的木材，若送到外埔綠能園區做氣化發電需破碎至直徑5公分，而此台破碎機可處理到直徑3公分左右。而破碎的木材亦可用做鍋爐燃料、木材鋪面抑制雜草等。

蔡明河表示，大甲綠資材中心的設置確實幫助到農民，但後續農業廢棄物的運送也是農民的一大困擾，像是現在都是要農民綑綁好後送到大馬路旁再由清潔隊運送，但若田在中央的農民就無法搬運。

市府指出，文山綠資材中心每日可處理1公噸的木屑，大甲綠資材中心尚未營運，無法估算每日處理量，但每小時可處理100立方公尺木屑。

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