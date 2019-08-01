台南瀛海中學全國高中科展化學組掄元 獲總統接見

2019-08-01 16:12

［記者劉婉君／台南報導］台南市瀛海中學3名學生參加全國第59屆中小學科學展覽會，拿下高中化學組第1名，並取得2020台灣國際科展海外正選角逐資格，創該校史上最佳成績，今天並獲總統蔡英文接見。

瀛海中學校長張添唐表示，高一學生陳庠宇與同學林沅宥、鄭宇廷合作，「以top-down方法合成孔洞碳材應用於EDLC」，於全國高中科展入圍康寧創新獎，並獲得高中化學組第1名佳績，為12項全國高中科展項目中，唯一摘下單項第1名的私立學校。

校方指出，總統接見各組第1名時，勉勵學生發展探索未知、解決問題的能力，國家的進步就在他們的手中。

瀛海中學科展競賽成績亮麗，繼國中組蟬連2年團體總冠軍後，高中組在分區競賽獲得2特優、2優等、1佳作，旺宏科學獎也有3佳作、1入圍全國決賽。

指導老師黃勤展表示，陳庠宇常為解決單一問題待在實驗室，即使與老師討論一整天也樂此不疲，就讀瀛海國中部時就對電化學非常有興趣，曾與實驗室團隊開發藉由檢驗水中導電度來預測水管生鏽的方法學。

黃勤展說，陳庠宇在科學科學月刊讀到孔洞碳材運用於超級電容的文章後，發想能否將校園或家居的植物，經過處理後，找出適合開發良好的孔洞材料，在試過甘蔗渣、咖啡渣後，於學姐建議下嘗試將椰子抽絲，再製成電極，耗時3年設計出的簡易自製迴路，並開發出效能精度媲美實驗室高端器材的檢測方式，藉以分辨出不同植物材料的優劣，成功找出把椰子處理成儲能物質的方法，未來希望把農民最頭痛的廢棄物，轉化成具有開發潛力的電容材料。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法