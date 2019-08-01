宜縣爭取到3億 打造全新縣級圖書館

2019-08-01 16:02

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府向教育部爭取到2.5億元經費，加上縣府配合款，預計斥資3億元，在台灣戲劇館前空地，打造新的縣級圖書館，搭配原本的圖書館，藏書預計增加到40萬本；縣府文化局指出，全案已進入工程設計階段，最慢將在2022年完成，希望能打造出現代化且吸引人的全新圖書館。

教育部去年提出約15億元的競爭型補助計畫，讓全國各縣市政府提案中取預算，興建或改建縣立圖書館，每個縣市最多補助4億元。

宜縣現有15座公共圖書館，現有位於文化中心內的縣級圖書館，從1984年興建至今，已有34年歷史，但管線老舊失修，還有漏水問題，縣府因此提出計畫，盼能像教育部爭取到補助，斥資6億元新蓋縣級圖書館。

教育部於今年5月，僅核定給宜縣約2.5億元縣級圖書館興建經費，加上縣府自籌款，確認要以斥資約3億元的方案，新設圖書館，並搭配原有圖書館使用，新建築館址位在台灣戲劇館前廣場，建物預計地上3層樓、地下1層樓，全案已進入設計階段，最慢要在2022年完成。

依據教育部的圖書館設立及營運標準，縣立圖書館總樓地板面積應超過3025坪，若縣市人口在50萬人以下，館內藏書至少應有15萬冊，每年至少增加5000冊，宜蘭縣現有人口約46萬人。

縣府文化局說，新館舍總樓地板面積雖未超過3025坪，但搭配舊館舍，就能符合圖書館設立及營運標準規定，屆時縣級圖書館藏書將從30萬本提升至40萬本。

文化局說，新的縣立圖書館也規劃導入現代化服務，例如預約區的設置，或者自動借還書系統，讓民眾借還書本，不必再透過人力，更加省時且便利，圖書館外觀與內裝也規劃融入宜蘭在地文化特色，如戲曲、歌仔戲等，希望藉此讓縣內有一個現代化、吸引人、空間更大的圖書館。

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