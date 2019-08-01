運安會今揭牌成立 普悠瑪家屬籲即刻重啟調查

2019-08-01 16:38

〔記者蕭玗欣、鄭瑋奇／台北報導〕立法院今年4月三讀通過運輸事故調查法等相關法案，國家運輸安全調查委員會今揭牌成立，並納入陸海空各種交通事故調查，成為台灣獨立運輸安全調查機構。普悠瑪罹難者家屬今日在揭牌前先召開記者會，盼望運安會能夠重啟普悠瑪事故調查，並即刻行動。運安會主委楊宏智表示，運安會的成立他沒有任何喜悅，將秉持獨立、公正、專業及以往飛安會的高標準，重新檢視普悠瑪事故調查報告。

運安會今揭牌典禮包括內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、立委鄭寶清、葉宜津及普悠瑪罹難家屬都到場出席，首任主委楊宏智上台致詞時也請全場向普悠瑪家屬默哀1分鐘。

去年10月21日普悠瑪事故發生後，釀18人死亡，外界對於獨立調查鐵路運輸事故的呼聲漸增，當時行政院院長賴清德宣示將成立獨立調查重大運輸事故的安全調查機關。

運安會首任主委楊宏智表示，飛安會歷經21個年頭，今天正式成立運安會，向普悠瑪家屬報告，心中沒有任何喜悅，秉持獨立、中立、專業的精神，將重新審視普悠瑪翻覆報告，代表運安會以沉重的心情致意。

楊宏智表示，總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌帶領的行政團隊，在普悠瑪事故後推動運安會，2018年11月通過行政院會，排入優先議程，今年4月2日完成三讀，落實運輸安全人民安心。自己去年7月擔任飛安會主委，可以和昔日老夥伴繼續打拚，看到使命背後對這塊土地的愛，對台灣的承諾。

楊宏智說，回顧1998年發生大園空難，當年5月誕生飛安會，隔年華航班機、立榮空難，再到2002年澎湖空難，每次歷練中成長茁壯，21年來培養出調查能量，為台灣天空撐起安全的防護網，昨天飛安會畢業了，這就是完美的結局。楊說，大型客機每百萬起降，平均有3.18次的事故，2年前繳出0的事故率，是Perfect Ending。

普悠瑪罹難者家屬今也列席參與運安會成立典禮，罹難家屬表示，家屬心在淌血終於換來運安會成立，想問政府為何非要有人壯烈犧牲，造成無可挽回的悲劇，才願意做對的事情；盼望政府從今天起，謹記教訓並徹底執行，保障台灣陸海空行的安全。

罹難者家屬指出，雖然行政院調查小組有針對普悠瑪事故提出調查報告，但很多部分都沒辦法給家屬滿意答案，像是普悠瑪號4個主風泵，當時到底有幾個可以運作，這台事故列車當時可不可以開車等，但台鐵局、行政院調查小組都沒辦法給答案，家屬只能把最後期待都放在運安會上面。

對於運安會成立後，還是要花時間評估重啟普悠瑪事故調查，罹難者家屬表示，家屬原本希望去年立法院臨時會就能通過相關法案，讓運安會趁早成立，但還是多拖了半年的時間；所以希望運安會能盡量縮短評估重啟調查時間，讓調查行動能馬上開始。

交通部長林佳龍則表示，行政調查跟責任調查方面已經盡力而為，相信成立運安會後，有更專業且得到社會信任的獨立性來重啟調查，交通部會以一個坦蕩態度全力來配合，務必要罹難者家屬得到一個交代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法