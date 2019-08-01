屏東沿海百公里唯一24小時心導管急救團隊 設立首日就搶回一命

2019-08-01 17:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕衛生福利部和屏東縣政府日前選定位於樞紐位置的枋寮醫院打造「恆春半島心肌梗塞及腦神經外科腦出血後送醫院計畫」，成立24小時的心臟血管緊急心導管團隊，今天是成立首月，除短短1個月就救回2人，首位病患更是在7月1日當天的凌晨0時20分就啟動，當時的病患陳義行今天現身說法，除向醫院再次謝謝，更直說「真的是從鬼門關前走一遭」。

屏東縣西部沿海長達近百公里，沿途數十萬人口及數以百萬計的觀光人口，如遇急重症及大量傷病患事件，後送轉診經常成為民眾唯一的選擇。而恆春地區唯一對外道路僅有台 26 接台 1 線。如遇假日或交通壅塞轉診過程更為耗時耗力，例如急性心肌梗塞、腦神經外科腦出血與頭部外傷等需急症醫療處置，常因救護送醫路途遙遠而錯失黃金救援時間，來不及診治之憾事時有所聞。

提升恆春半島急重症醫療量能是屏東縣政府、中央衛福部最關心的策，為建構確保急症醫療及民眾就醫可近性及便利性的醫療動線中繼站，再考量達到提早診斷及後續直接送往具適當處理能力的醫院治療及避免二度轉院的多方因素考量，衛福部及屏縣府日前選擇後送動線中點的枋寮醫院作為中繼站。

枋寮醫院指出，相較於後送到屏北區域醫院或高雄的醫學中心，約可縮短30至50分鐘路程，把握黃金救援時間。以心肌梗塞而言，急救時間是降低死亡率的關鍵，且在腦神經外科腦出血之治療時機直接影響預後療效。因此整合消防救護體系並能及早診斷與轉送，接續即時有效治療是搶救鄉親生命最直接、最有效的方法。

其中的「24小時心導管團隊」是今年7月才成立，今天先由施救首例病患的醫師鄭銘燊解說施救過程，院方還貼心請來當時被救的陳義行現身說法，陳義行說，當時他突然覺得身體非常不舒服，且胸痛持續發生，即送枋寮醫院急診，但其實在短時間內即進行心導管治療，及早打通冠狀動脈，病情獲得相當好的控制，目前已返家回復正常生活，還獻花給鄭銘燊，感謝他們的救命之恩。

醫院則說，陳男送醫時其實還是6月30日晚上，從沒想到還沒開張就接到首位病人，當時實在是措手不及，不過後來再救了1名遊覽車司機，也讓大家能在地為病患奉獻更加有信心。

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