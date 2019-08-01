水晶教堂遊客4年掉7成 高跟鞋教堂3年少3成

2019-08-01 17:09

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕為推展觀光，交通部觀光局及各地方政府於12年間，在全台各地設置13座天梯、天空步道、天空走廊及吊橋，共斥資逾6億元，但因部分設施同質性過高，或缺乏配套遊程規劃，導致遊客人數逐年遞減，甚至已產生入不敷出的情形；各界建議，應依據在地文化特色，妥適規劃整體觀光產業，以利觀光永續發展。

此外，觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處，分別耗資1200萬餘元、2333萬餘元興建台南市北門區的水晶教堂，及嘉義縣布袋鎮海景公園的高跟鞋教堂，兩景點依序於2014年9月及2015年12月完工。然而，水晶教堂的遊客人數，已由2015年的127萬餘人次，下降至去年的31萬人次，降幅75.74％，高跟鞋教堂的遊客人數，也由2016年的214萬餘人次，逐年下降至去年度的138萬餘人次，降幅35.65％。

審計部發布去年度「中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，其中一部分歸納各界對政府推廣觀光產業的相關建議。報告指出，近年來，各級政府為推展觀光產業，致力於興設各類特色觀光設施，以吸引觀光人潮帶來商機，但投資興設的觀光設施間有同質性過高、景觀單調，缺乏配套遊樂設施及與區域觀光資源結合，導致遊客人數快速下滑。

報告提及，觀光局及各地方政府於2007至2018年間，斥資6億765萬餘元，在全台各地設置13座天梯、天空步道、天空走廊及吊橋。

其中，竹山太極峽谷天梯遊客人數，由2011年的25萬餘人次，下降至2017年的7萬人次，降幅達68.79％，桃園市復興區小烏來天空步道，遊客人數由2011年的123萬餘人次，下降至去年的33萬餘人次，降幅達72.57％，南投市猴探井天空之橋，遊客人數由2012年度的126萬餘人次，下降至去年的22萬餘人次，降幅達81.84％。

此外，竹山太極峽谷天梯每年維護管理費約400萬元，以2017年遊客人數7萬9565人次、全票50元計算，全年營業收入僅397萬餘元，已產生入不敷出的情形。

報告強調，為免重蹈覆轍，未來政府投資興設觀光設施時，應依據在地文化特色，妥適規劃其設置地點與類型，避免於不同地區興設過多性質相同的觀光設施，各項設施完成後，也應與區域觀光資源連結，配套規劃旅遊行程，以利觀光永續發展。

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