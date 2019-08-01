海鮮也能做蛋塔！苗栗大成高中摘全國水產烘焙冠軍

2019-08-01 16:14

［記者鄭名翔／苗栗報導］海鮮也能做成蛋塔！苗栗縣私立大成高級中學中餐廚師科、烘焙食品科學生吳福強、沈尚宥參加「2019全國水產創意烘焙競賽」，依大會指定將魚肉作為主食材，發揮創意結合芋頭、地瓜等，製作成令人驚豔的蛋塔、派餅、杯子蛋糕等，豐富層次的甜鹹好滋味擄獲評審味蕾，摘下冠軍殊榮，令全校師生都引以為傲。

沈尚宥說，與中餐搭配嘗試各種食材組合，歷經非常多次失敗，突然靈機一動仿效速食店推出的蛋塔，改良以較健康且具酥脆口感的豬油條配，並以地瓜、芋頭取代高熱量、高糖的餡料，原味結合清淡醃製的魚肉，製成咬下能感受三種層次口感的蛋塔下午茶點心，既符合長輩低鈉減糖、又兼顧美味飽足感。

吳福強認為，中餐鹹食與西式甜點如何結合是一大考驗，在與老師及夥伴相互激盪下成功摘冠，自己都感覺不可思議，而其中的蛋塔更是得意之作，一口咬下先感受地瓜泥的甜味、芋頭的香氣及鮮魚的口感陸續在口中綻放，很高興能受評審青睞。

指導老師邱雪娥表示，此次作品雖沒有花俏的裝飾，但評審依據健康、美味、價格、材料易取得程度等作為標準，也因此才能殺出重圍，未來也希望將得獎作品分享給更多民眾。

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