農曆七月鬼門開 淡水河祭路祭祈地方平安

2019-08-01 15:21

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水竹林慈玄宮昨天起一連3天在淡水竹圍碼頭舉辦河祭、路祭薦拔祈福大法會，新北市長侯友宜、前立法院長王金平、前新北市長朱立倫今天也到場參拜祈福，侯友宜並為祈福船、西方船點睛，祈求交通平順，民眾在農曆7月期間行車出入平安。

侯友宜表示，淡水河祭路祭大法會每年農曆7月由佛教團體在淡水河畔辦理，迄今已18年，2006年起由竹林慈玄宮主辦後，結合地方團體及里長的力量，超渡無祀先靈，是北海岸的年度重要盛事。希望在法師們的誦經加持下，不再發生事故，民眾出入行車平安，健康順利。

新北市議員、竹林慈玄宮主委蔡錦賢表示，近年淡水地區關渡到淡水、三芝交界重要道路交通事故頻傳，為超渡亡靈及各路好兄弟，每年舉辦法會請法師誦經、科儀，今年更邀請天主教、基督教、藏傳佛教、一貫道及軒轅教等祈福、頌經持咒，讓過往先祖、淡水河意外亡靈聽經聞法，在不同教派的加持下離苦得樂。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，淡水河河祭路祭法會設有超薦牌位、消災祿位，法會中的祈福船及西方船之骨幹是用木板打造而成，全長約4公尺，再運用彩繪貼紙拼貼於船身上，點睛儀式則象徵期盼透過法會順利進行，（●）帶給地方平安。

民政局表示，3天法會將發放1500個孝親平安袋，內含書籤有截自《孝經》上的孝行語錄，寓意農曆七月是佛教的「教孝月」，而明天（8/2）法會除誦經外，還會舉行恭送祈福船及送聖儀式，超渡亡魂與先靈。

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