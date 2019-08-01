台南好米便當創意賽 西港區農會奪特等獎

2019-08-01 15:59

〔記者王涵平／台南報導〕台南好米便當創意賽今舉行，各區農會結合在地食材，絞盡腦汁卯勁料理，健康又美味的便當令人垂涎，最後由西港區農會以「清雅麻香蔬食百匯」奪得特等獎。

獲獎單位還有頭等獎2名：仁德區農會（千歲ㄚ嬤便當）、鹽水區農會（月港滿載）；優等獎3名：北門區農會（細皮嫩肉御便當）、新市區農會（繽紛活力健康餐）、後壁區農會（有米樂~彩虹蔬食懷舊割稻便當）。

創意獎3名：山上區農會（彩色越光瀰漫山上）、學甲區農會（越光虱目魚便當）、官田區農會（豐盛的夏日）；優選獎5名：玉井區農會（盛夏瘋芒-涼食祭）、大內區農會（酪夏幸福）、楠西區農會（嶺梅映雪月光飄米香-月光照米香，梅經典蔬食）、東山區農會（早生貴子，非常光榮）、麻豆區農會（柚現幸福樂活便當）。

南市農業局長李朝塘表示，創意便當大賽結合台南越光米（台南16號米）及各區農特產品，發揮巧思製作，提供業者以及家庭主婦參考，吸引更多消費者消費或自製米食便當，提高台南好米及在地食材的消費量。

評審委員一致認為，台南越光米米粒飽滿，Q彈香甜，作為便當主食冷熱皆宜。參賽單位實力堅強，充分結合在地特色，難分高下，西港區農會使用在地麻油入菜，搭配在地食材呈現清脆爽口的好味道，且擺盤及配色優異，具有商業販賣的潛力。

南市第一期作推廣種植「臺南越光米」的營運主體有六甲區農會、弘昌碾米工廠、芳榮米廠、新營區農會，歡迎踴躍訂購。

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