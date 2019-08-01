「夕陽線」渡輪今傍晚開航 飽覽落日之美、護港神山

2019-08-01 16:39

〔記者黃良傑／高雄報導〕看好暑假旅遊旺季和商機，高市輪船公司推出金棧遊港「夕陽線」，今天傍晚5點40分開航，將帶遊客瀏覽海平線的落日夕陽，以及高雄港的「護港神山」壽山、旗后山，另同受歡迎的「亞灣線」也固定在每週六傍晚5點10分啓航。

輪船公司表示，金棧遊港「夕陽線」主要賣點在高港夕陽，渡輪將直接開到壽山跟旗后山山腳下，繞行一般船舶無法靠近的防波堤前，從不同的角度觀賞繁忙的高雄港，為了不影響船舶進出及港務運作，只好「限量」每週一個航班，幸運的話，還能看見高雄港國際級景觀，拍到主航道的美麗落日，讓幸運變幸福。

當金黃色的夕陽從一港口外海，灑進高雄港主航道，整個一港口的水域甚至整個港口，都會變成金黃色的背景，非常壯觀，輪船公司表示，「金棧遊港」航班彷如夕陽鍍「金」，可以從海上看見最美的高雄港都風景。

輪船公司自推出假日傍晚的「金棧遊港」航班，載著遊客一遊美麗的亞洲新灣區及港區，8月起航線再升級，原有的亞洲新灣區航線「亞灣線」將固定於每週六傍晚5點10分開航，每週日設「夕陽線」利用落日時，開航防波堤管制區觀賞海平線的落日夕陽，以及高雄港的「護港神山」－壽山、旗后山。

「亞灣線」則繞行亞洲新灣區，一覽高雄過去的經濟命脈，包括前鎮、獅甲、旗鼓鹽等區域，貼近高雄的經濟發展史，從海上看愛河灣區、85大樓、高雄展覽館、高雄流行音樂中心等風景，是拍照的絕佳角度。

金棧遊港航班每人票價300元，優待票200元，詳細航班時間可上高雄市輪船公司官網、臉書粉絲頁查詢。

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