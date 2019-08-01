自己的城市自己蓋！苗縣中港溪鄉親相揪捏土「造鎮」

2019-08-01 16:20

［記者鄭名翔／苗栗報導］自己的城市自己蓋！「共造城市」亞洲小組與台北市立大學視覺藝術學系、在地青年組織「藝渡‧三灣」，攜手於苗栗縣中港溪流域推動「共同造鎮」概念，從明起至8月4日於三灣國小前廣場，邀請當地鄉親將陶土捏塑成各形色建築及公共設施，並相討論激盪火花，讓過往歷史及在地城想像具現化，成為人人參與的城市藝術成果。

活動團隊將6萬噸的在地陶土鋪在廣場上，並豎立「中港溪流域共造城市」工程告示牌，現場鄉親與工作團隊、小朋友們在看板上蓋上泥手印，象徵為期3天的造鎮藝術計畫正式啟動。

計畫成員鄭安齊表示，此計畫源自德國，而此站也是團隊繼宜蘭、中國瀋陽後的亞洲第三站，以中港溪流域為主體，連結周邊的三灣、南庄、獅潭等鄉鎮，以低門檻的陶土捏塑，讓大、小朋友們可以直覺式的在廣場上打造迷你的各種地景與城市建築。

鄭安齊說，過往現實世界中發生的文資建築保存、公共建設等議題，皆由公部門主導，一旦執行就無法重來，然而透過此計畫，人民可以透過不斷討論，互相激盪對城市想像的火花，原本被「蓋」好的建築也可以推翻，逐步修正成凝聚眾人共識的城市樣貌。

以宜蘭經驗為例，鄭安齊指出，過往當地的舊城牆是許多老一輩的記憶，但對年輕世代已是無法再親身經歷感受的歷史，而透過此活動，讓早年的記憶可以重現在眾人眼前，能觸摸、見證在地歷史的脈絡，而依此再衍生對未來地方景觀的想像。

中港溪為早期居住於苗栗的漢人、原住民、平埔族交流的重要流域，透過明起為期3天的活動，也邀請在地青年、新住民媽媽等，以不同面向分享觀察家鄉的心得，也讓各學校、社區居民參與，打造最「接地氣」的山城景觀。

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