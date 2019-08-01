需240罐奶粉 創世台南院盼大家助植物人募奶粉

2019-08-01 14:53

〔記者蔡文居／台南報導〕創世台南院目前安養60位植物人，每月約需240罐奶粉，用量龐大。台糖長榮酒店適逢今年15周年慶，獲悉創世台南院的困難，決定協助創世舉辦「餐與愛」復古趴公益餐會，盼為植物人募集奶粉及管灌營養品。

創世台南院今天在台糖長榮酒店舉行「創世餐與愛」記者會，12位聖公會幼兒園的小朋友，身著小西裝跟小禮服到台糖長榮酒店「喝ㄋㄟㄋㄟ」，小朋友使用超長吸管努力地喝著牛奶，體驗植物人用餐方式，創世護理人員則在一旁介紹植物人日常照顧及每日餐食。

創世表示，對長期臥床的植物人而言，管灌奶粉是每日不可或缺的營養來源，可做正餐食用，亦可添加在自然攪打餐食中併用，維持身體基本需求，提升免疫力，避免因營養缺乏引發疾病。

台糖長榮酒店副總經理林永存表示，長榮酒店適逢15周年慶，特別響應創世辦理公益餐會，讓長榮周年慶更別具意義。希望各界發揮人飢己飢的精神，協助植物人所需奶粉及管灌營養品經費。」

創世表示， 餐與愛」公益餐會將於8月30日（週五）晚上6點30分，在台糖長榮酒店B1桂冠廳舉辦，常年幫助創世的台南縣國際蘭馨交流協會，及廣德觀音慈善會和北門獅子會也率先認桌支持。餐會預計席開60桌，支持1200元可索取餐券乙張，每桌1萬2000元（10張餐券），等於幫助一位植物人40天奶粉經費，歡迎企業團體或個人支持參與，也可二次公益轉贈弱勢家庭。愛心專線：（06）260-1655轉「餐與愛」小組。

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