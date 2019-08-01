台灣女性肺癌發生率高於全球平均 癌症基金會補助6千元篩檢費

2019-08-01 15:48

〔記者吳亮儀／台北報導〕肺癌是全球罹患人數最多的癌症，去年新增超過200萬名肺癌患者；而台灣的發生率遠高於全球平均，又以女性居多。台灣癌症基金會宣布，將補助40歲以上、具中低收入或清寒證明的高危險族群女性，最高可申請到低劑量斷層掃描檢查達6000元的費用補助。

去年全球新增超過200萬名肺癌患者，發生率為22.5，台灣癌症基金會指出，國內肺癌發生率竟高達36.49，遠超過全球平均，且又以女性居多。

台灣癌症基金會今天發佈新聞稿，表示長期關注肺癌防治，為響應8月1日世界肺癌日，與公益夥伴屈臣氏合作，凡40歲以上、具中低收入或清寒證明的高危險族群女性，前100名可申請到低劑量斷層掃描的費用補助，最高補助金額可達6000元。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘指出，雖然國內吸菸率逐漸降，但廚房的油煙、路上的廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，都漸漸地成為肺癌罹患的主因，讓人防不勝防。

賴基銘說，尤其在女性因為家庭角色的關係，常常身處於充斥致癌因子的環境，如廚房油煙、密閉室內的二手菸等，這也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率增加的主因。

詳情可至台灣癌症基金會網站（https://www.canceraway.org.tw/）查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法