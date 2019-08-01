七月鬼門開、鬼漫畫針砭時事 網友超有感！

2019-08-01 14:58

〔記者佟振國／南投報導〕今天農曆7月鬼門開，由南投埔里漫畫家胡少華所成立的「狐狸鬼漫畫」粉絲專頁，也推出今年應景的單格鬼漫畫，特別提醒今年的鬼不一樣，特徵是「無腦、會爬樹、群體出沒、吸取人類心智」，要格外小心，針砭時弊，讓網友看了會心一笑，也直呼現在台灣每天的新聞，早已比聊齋精彩了。

「狐狸鬼漫畫」專門收集真實靈異撞鬼經驗、神怪傳說，並用漫畫表達恐怖氣氛，卻又不失輕鬆幽默，讓不少粉絲看了起雞皮疙瘩，但又怕又愛看，目前累積近2萬粉絲，除在農曆鬼月期間密集推出，特別提醒民眾要注意行車及登山、戲水等戶外活動安全，鬼漫畫也常結合時事表達意見。

今天農曆7月鬼門開，粉絲專頁昨天深夜也PO出最新創作，畫中群鬼亂舞，有的亂噴口水，有的暴怒握拳怒目相向，或是神情呆滯張口吐舌，共同特徵腦袋都是空的，小編也加註「鬼門開～今年的鬼不一樣，無腦、會爬樹、群體出沒、吸取人類心智，要格外小心」一針見血，讓網友笑翻，直呼「好像喔！但是不能說。」

有網友留言回應「這就是台版的陰屍路啊，小心別被感染了」、「原來鬼門提早開了」、「希望明年讓這些鬼再見」、「每天的新聞都快比聊齋精彩了」、「現在腦子有洞的還真不少」，也有人感慨「現在台灣陷入集體暴力，只要不爽就可以合理霸凌別人。」

創作藝術家胡少華表示，身為從事文化藝術創作人，也要善盡關懷社會責任，希望台灣亂象能更少，社會更和諧。

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