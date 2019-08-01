2020定為脊梁山脈旅遊年 各界點出三大問題

2019-08-01 14:30

〔記者謝君臨、黃欣柏／台北報導〕為推廣台灣山岳旅遊，政府將2020年訂為「脊梁山脈旅遊年」，但據各界反映，國內山岳活動管理仍有諸多問題未解，包括登山活動管理機關分散、山屋軟硬體設施簡陋、國際旅客專業嚮導人力不足等，應建立登山活動管理平台、提升山屋軟硬體服務水準，並加強國際旅客專業嚮導人力的培訓，以利山岳旅遊推展。

審計部發布去年度「中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，其中一部分歸納各界對政府推廣台灣山岳旅遊的相關建議。

報告指出，台灣本島有七成為山地，其中超過3000公尺的高山2百餘座，5大山脈擁有世界級的奇、險、峻、秀山岳景觀及生態環境，觀光局為厚植國旅基礎並開拓國際市場，推動「Tourism 2020—台灣永續觀光發展方案（2017～2020年）」，並將2020年的旅遊推廣主軸訂為「脊樑山脈旅遊年」，積極規劃推展山岳觀光旅遊。

不過，據各界反映，國內山岳活動管理尚有諸多問題未解，已成為推展脊樑山脈旅遊的障礙，其中包括：登山活動管理機關分散，缺乏整合；山屋軟硬體設施簡陋；專業嚮導 人力不足。

就管理機關缺乏整合部分，依相關法律規定，進入山地管制區、國家公園生態保護區、自然保護區，需分別向警政署或該管警察機關、國家公園管理處、林務局等機關申請許可，但登山活動區域常跨越不同機關管理範圍，且各機關開放申請時間也有不同，致外界形容在台灣登百岳，從源頭開始就如同一場多頭馬車障礙賽。

其次，台灣高山山屋主要是以提供登山者緊急避難思維而建置，除玉山排雲山莊、能高天池山莊等，其餘山屋的設施均極為簡陋，餐食、飲用水、住宿及照明相關裝備等均需登山客自理，相較於尼泊爾、日本等多山國家提供友善登山環境，現行台灣山屋的軟硬體設施，質與量均有不足，也是推廣脊梁山脈觀光一大障礙。

最後，國內同時兼具導遊證照、高山專業嚮導及外語能力者甚少；觀光局雖於2017年製作「親山篇」國際宣傳影片，獲得國內外好評，但未同步加強培訓國內導遊人員具備接待國外旅客從事山岳旅遊能力，或輔導具高山專業嚮導能力人員取得導遊人員執照及具備外語能力，恐難促進國外旅客來台攀登百岳的目標。

綜上，政府應督促相關機關，積極研謀整合建立登山活動管理平台，並指定登山活動主管機關，負責綜理或協調相關事務、提升山屋軟硬體水準，逐步將避難型山屋轉型為服務型山屋，同時加強培訓國際旅客專業嚮導人力，以利山岳旅遊推展。

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