慶祝原住民族日 維也納青少年音樂賽冠軍樂團獻藝

2019-08-01 14:44

〔記者張協昇／南投報導〕 8月1日是原住民族日，南投縣政府今天在縣府大禮堂舉辦原住民族日歲時祭儀文化活動，現場除頒獎表揚亞運空手道金牌得主辜翠萍、谷攸霜，也邀請獲得2017年維也納青少年音樂賽弦樂合奏冠軍的仁愛鄉親親愛樂弦樂團獻藝，展現原住民鄉親在各領域的卓越表現。

南投縣政府祕書長洪瑞智穿著原住民服裝致詞時表示，縣內目前有2萬9000多名原住民鄉親，在體育、藝文及音樂等方面表現傑出，其中亞運空手道金牌得主辜翠萍、谷攸霜及仁愛鄉親親愛樂弦樂團在國際性競賽中得獎，他們努力站上國際舞台，不但是台灣之光，也讓國際看見台灣。

洪瑞智也指出，縣府近幾年來也積極在原鄉建構部落文化健康站，至今年底預計建構至25站，做為原住民鄉親簡易醫療、托育及課後手植的多功能服務據點。

活動現場也展示各部落原住民編織、押花等手工藝品，並頒獎表揚南投縣原住民族部落大學績優課講師，其中開設野菜與美食料理班課程的講師游民杖，在仁愛鄉經營的花園種植上千種植物，是植物專家，擅長以野草、野花入菜，獲頒優等講師。，現場除頒獎表揚亞運空手道金牌得主辜翠萍、谷攸霜，也邀請獲得2017年維也納青少年音樂賽弦樂合奏冠軍的仁愛鄉親親愛樂弦樂團獻藝，展現原住民鄉親在各領域的卓越表現。

南投縣政府祕書長洪瑞智穿著原住民服裝致詞時表示，縣內目前有2萬9000多名原住民鄉親，在體育、藝文及音樂等方面表現傑出，其中亞運空手道金牌得主辜翠萍、谷攸霜及仁愛鄉親親愛樂弦樂團在國際性競賽中得獎，他們努力站上國際舞台，不但是台灣之光，也讓國際看見台灣。

洪瑞智也指出，縣府近幾年來也積極在原鄉建構部落文化健康站，至今年底預計建構至25站，做為原住民鄉親簡易醫療、托育及課後扶植的多功能服務據點。

活動現場也展示各部落原住民編織、押花等手工藝品，並頒獎表揚南投縣原住民族部落大學績優課講師，其中開設野菜與美食料理班課程的講師游民杖，在仁愛鄉經營的花園種植上千種植物，是植物專家，擅長以野草、野花入菜，獲頒優等講師。

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