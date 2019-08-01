新課綱強調實作 小英勉科展同學：為產業注入新動能

2019-08-01 15:24

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「中華民國第59屆全國中小學科學展覽會」各組（科）第一名師生時表示，108年新課綱當中所強調的「探究與實作」，正是大家在科展中所落實的精神。她期許同學們發揮自己的興趣與專長，共同為台灣的產業發展注入更多創新的動能。

總統首先恭喜獲得第59屆「全國中小學科學展覽會」第一名的獎項的師生。她認為，這表示同學們過關斬將，展現用創意解決問題的能力。

總統感謝老師對同學們的指導，並感謝中央研究院院士林榮耀對於科學教育扎根的努力，總統說，林院士的用心激發了很多同學對科學研究的想像以及熱情。相信不只是這個獎項本身值得榮耀，更重要的是大家在科展的過程中，透過對很多難題的思索與解決，一定也增長了見聞與能力。

總統認為，這種面對世界勇於發問、勇於探詢，也透過動手實作，獲得解答的能力，就是台灣下一個世代最應該培養的能力，也是讓整個台灣能夠不斷前進的動力。今年，108課綱正式上路，而新課綱當中所強調的「探究與實作」，也正好就是大家在科展當中所落實的精神。

談及108年新課綱，總統指出，我們已經翻修《科學技術基本法》、推動「創新產業旗艦計畫」，來打造一個最適合科學研究發展的環境，希望未來同學們都有機會發揮自己的興趣與專長，共同為台灣的產業發展注入更多創新的動能。

總統說，台灣這幾年來在科技領域的表現非常傑出。她上個月過境美國丹佛時，參訪美國國家大氣科學研究中心，看到台灣的科學家在國際舞台上有非常亮眼的表現，包括每1公里颱風路徑預測準確度的提升，可以減少新台幣1億元的損害。福衛七號大幅提升颱風路徑預測的準確度等，這些都是科學對世界的貢獻，也是台灣對世界的貢獻。

總統認為，很多重要的科學進展，都來自於心中想要探索世界的好奇、熱情和企圖心。她期勉同學們都可以繼續帶著這樣的精神，在學習的路上繼續嘗試各種可能，也繼續用最大的熱情探索自己的人生。

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