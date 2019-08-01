花蓮開業80年最古老便當店 下月熄燈

2019-08-01 14:09

〔記者王錦義／花蓮報導〕許多花蓮人從小吃到大、位於花蓮市中山路、中華路交叉附近「久壽便當專賣店」，從日治時期創業至今已80年，第二代負責人楊呂儀與家人打算退休，將於下月吹熄燈號，消息一出，關心電話接不完，也有網友發文表達不捨，甚至不少老主顧把握機會上門，要用記憶留住好味道。

久壽便當第一代負責人楊呂源與兄長楊丙丁，在日治時期從西部移居到花蓮，1937年，16歲的楊呂源在花蓮舊火車站圓環（今石來運轉）旁開張久壽食堂，1959年搬遷到目前的位置，原是木造平房，1976年改建成目前樣式，並改為久壽餐廳，當時是花蓮舊站前頗具規模的餐廳，歷經舊站商圈最繁榮時代。

第二代經營者楊呂儀說， 早期久壽以日式料理為主，供應簡單的小菜、壽司與飯糰，讓日治時期承受空襲壓力的人們，還能在驚恐中得到暫時慰藉。1950年代物資缺乏，當時學生遠足所攜帶的午餐，幾乎都是久壽的壽司或便當，前一晚接受預購訂單，隔天清晨憑單領取壽司或便當；若遇上多所學校同日遠足，當天大清早即出現近千人大排長龍的盛況。

隨著鐵路北迴線通車花蓮站搬遷，舊站商圈隨著車站搬走而沒落，旅客人數也大不如前，1983年再度轉型為久壽便當專賣店，是花蓮首家便當專賣店。楊呂儀說，當時引進花蓮第一家輸送帶打造「泰勒科學化生產線」，生產線上站滿廿餘人，最高紀錄1小時可打包1200個便當。

「雖然有些不捨，但是健康重要，也都已到該退休的年齡了！」，今年66歲的楊呂儀說，自己在父親店裡的第一份工作是在3歲，就是幫忙在收據上蓋章，待稍微長大後就開始組裝竹片餐盒、剝蛋殼，大學畢業後返家更跟在廚師旁見習。除了楊呂儀夫婦倆，還有他的小弟楊信智、小妹楊淑芳也在店裡共同經營。

久壽賣便當不像是營利，而是服務，楊呂儀過去堅持「一個也外送」，簡直佛心事業，尤其許多客人是獨居老人、失明者、中風患者等，他說，善心源於他的父母楊呂源與楊滿，早年有不少乞丐到店外行乞，不論生意多忙，都一定會盡快為他們包便當，並塞一些錢在他們手上，甚至每隔一段時間會藉「慶生會」名義，邀請孤兒院童來店裡用餐。

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