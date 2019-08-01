口足畫家童財福「彩色人生」畫展 激勵人心

2019-08-01 13:37

〔記者張勳騰／苗栗報導〕知名口足畫家童福財，克服肢體和體能的限制，以口銜筆方式，畫出極富生命力的油畫，激勵人心，行政院衛生福利部苗栗醫院邀請童福財今天起到8月29日在苗醫門診大廳藝文櫥窗展出，並以「彩色人生」為主題，盼讓參觀者燃起對生命的熱愛與希望。

苗醫居家護理師賴佩君，數月前到新服務的個案童福財家中，發現他有間工作室，裡面擺放著許多充滿生命力的油畫，都是他以口銜筆完成的作品，對於他扭轉命運逆境的鬥志與毅力，相當佩服、感動，於是邀請他到苗醫舉辦畫展。

口足畫家童福財，自幼個性活潑、勇於嘗各項事務，於20歲當兵服役接受跳水訓練時，不慎傷及頸椎，甚至連大小便都無法控制，生活完全需要依賴家人協助；當醫師宣判他將終身癱瘓，讓他完全喪志、無法接受。

之後，由於不願造成家人負擔，他曾經以絕食方式自殺，但受到親情召喚及佛教開釋後，生命的明燈重新點亮，他努力突破自怨自艾的困境，重新振作起來。

童福財在家人鼓勵協助下，發揮自己對繪畫的濃厚興趣，嘗試以口銜筆作畫，雖然常畫到嘴巴破皮出血，但他內心不斷地告訴自己，唯有自己能掌控有限肢體和體力，才有機會透過畫作，讓自己更能承受深層的情緒與傷痛，修復原本破碎的人生，幾經努力終於慢慢畫出一幅幅具有堅強生命力的油畫，獲得社會各界迴響。

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