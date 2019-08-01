高市擴大招募清潔隊員669人 環局強調甄試公開透明

2019-08-01 12:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市登革熱疫情發燒，連帶影響清潔隊人力吃緊，環保局今年擴大招募669人，每月薪水32195元，另核給清潔獎金，將投入登革熱防疫工作，清除孳生源及排水溝渠清疏，環保局強調甄試公開透明。

環保局今年擴大招募清潔隊員，包括一般隊員組、駕駛隊員組及木工隊員組，錄取總人數669人，分別為正取193人、備取476人，其中正取193人將於11月1日上班，備取476人因應未來每年1、7月退休潮，採取陸續遞補方式，直到111年7月16日為止。

環保局指出，考試項目除了筆試以外，術科考試不像各縣市要背沙包，改考25秒完成5大項資源回收分類，避免民眾摔倒受傷，甄試過程委託專業機構辦理，且設獨立闈場，環保局人員不參與命（審）題，並有政風單位全程督辦，絕無營私舞弊。

環保局表示，清潔隊員編制3251人，這次甄試比照他縣市，將工作機會優先留給在地民眾，筆試命題作業全權委託專業機構，由該公司所遴聘第三方委員在闈場內由1000題的題庫中抽選命70題，加上其他專家學者入闈另命30題新試題，組成100題的試卷。

環保局說，招考簡章相關資訊或有任何疑問，歡迎撥打客服專線（04）2315-2500分機601、602、603，客服人員將會詳細為您說明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法