新北市食安故事箱 圖書館、校園巡演開跑

2019-08-01 12:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕「我是食安守護者小安，我需要一群小勇士幫助我打敗細菌大魔王…」國小學童利用廢棄課桌椅製成食安故事箱，搭配駐校藝術家薛惠玲、高麗卿聯手創作繪本套書，讓孩子們在寓教於樂的情境中，建立食品安全與惜食觀念。即日起將巡迴校園及圖書館演出共114場次，開放民眾免費報名參加。

衛生局長陳潤秋表示，為了推動食安教育，今年與駐校藝術家薛惠玲合作，構思創新的食安教案，融入惜食議題，並賦予老舊課桌新生命，改造成可容納捲軸布書、圖書卡的故事箱，以淺顯易懂方式告訴小朋友食安的正確觀念，展開「帶著故事去旅行，惜食食安走透透」說故事活動。

薛惠玲創作「食安小勇士」、「食安超人」、「拯救食物大作戰」、「食品安全我最行」手繪本叢書，內容有小朋友合手打敗細菌大魔王、蔬果類對人體的功用、預防食品中毒5原則、認識市面販售食品以及避免浪費食物的惜食好習慣等。

衛生局7月27日在新北市立圖書館總館及汐止分館辦理食安故事箱巡演，民眾反映熱烈，後續將於新北市12個市圖分館各舉辦1場說故事活動；校園部份已媒合38所國小，9月起於6個國小入班進行100場食安故事饗宴，同時辦理種子教師訓練營，在全市國小校園推廣。

陳潤秋說，暑假期間14場次開放民眾自由報名參加，每場限額30名（含家長）為原則，活動時間包含有獎徵答。報名請洽新北市立圖書館總館及各分館服務電話，額滿截止。

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