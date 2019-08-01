北市公宅今起正名社宅 柯市府：大家都喜歡

2019-08-01 12:37

〔記者郭安家／台北報導〕台北市公共住宅名稱使用4年多，台北市都發局長黃景茂今在東明社會住宅「青年回饋計畫」記者會宣布，今起「公宅」將正名為「社宅」；黃指出，早期外界認為社宅都是弱勢，所以北市稱公宅，但台北市長柯文哲認為，許多公宅中籤率僅約5%，既然大家都喜歡，成受歡迎的設施，加上「住宅法」也稱社宅，所以決定正名，近期將正式公告且逐步修法。

針對外界關心的台北市政府社宅進度，都發局也說明，加上昨天報竣的東明社宅，目前全市提供社宅共計3287戶，其餘社宅陸續發包、施工中；北市府已盤點規劃3處全新社宅基地，至少1000戶，將向市議會爭取預算，也會與中央協調土地使用，但細節目前不便透露。

黃景茂今開記者會宣布，續之前社宅構想，續推青創計畫共計35戶，民眾構思社區活動類、策劃經營類、人際網絡類等提案，經市府評審入選後，即可免抽籤入住公宅，徵件時間為即日起至8月22日。此外，8月9日晚上7點於南港區南港行政中心禮堂舉行徵件說明會。

位於南港區的東明社宅，總計700戶，包含套房94戶、一房型398戶、二房型170戶、三房型38戶，每月租金為市價85折計算，最低9400元、最高21500元，若符合台北市「分級租金補貼」資格，租金最低可達4800元。

都發局表示，青創計畫名額，希望民眾以自身專長、才藝或其他創意方式，回饋社區並促進社區融合，提案類型包含社區活動類、策畫經營類、人際網絡類等三大類型，希望有活力的民眾提案，成為東明社宅好夥伴。經典工程顧問負責人公司劉柏宏舉例，過去有青年回饋計畫戶，提出在社區辦市集活動，也有人經營社區臉書社群。

相關資訊請至台北市政府都市發展局查詢；線上申請資訊。

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