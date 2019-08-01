壓力大易釀自律神經失調 焦慮、失眠都是症狀

2019-08-01 12:02

〔記者蔡思培／台北報導〕多數人會為了健康而運動，但一名42歲瑜珈老師卻因同業競爭激烈加上擔心流失學生不敢休息，造成過度訓練肌肉、焦慮、心悸、失眠等問題。就醫才知道是自律神經失調。醫生指出，自律神經失調雖然不是病，卻代表著身體處於亞健康的狀態。

榮新診所疼痛科主治醫師梁恆彰說，自律神經是由交感神經與副交感神經組成，交感神經的工作是使人興奮、保持警覺、隨時準備因應環境中各種壓力；副交感神經則是讓人放鬆、休養、恢復身心等。當交感神經太旺盛、無法從緊張狀態轉換為副交感神經主導的休息狀態時，身體就會停留在發炎狀態、無法進行完全修復，因此出現自律神經失調現象，其症狀包括焦慮、憂鬱、情緒失調、失眠、過勞、胸悶心悸、心跳快、血壓高、免疫失調、慢性疼痛等。

梁恆彰指出，疼痛是身體發出的訊號，不可輕忽，因為疼痛除代表身體出毛病，也可能是自律神經失調，門診中不少慢性疼痛患者都伴隨自慮神經失調的症狀。通常工作壓力大、常熬夜、易緊張的人較易出現自律神經失調。

治療方面，醫生會依據患者臨床症狀表現並透過心律或心律變異檢查，排除潛在疾病後進行自律神經調節治療。醫師治療時會以乾針或水針（以生理食鹽水或林格式輸液注射）進行治療，治療的原理是刺激末梢神經，或緩解受刺激的末稍自律神經，以中斷腦部自律神經的不良反射。

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