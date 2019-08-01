桃園機場防豬瘟檢疫旅客行李 航警將業務回歸防檢局

2019-08-01 11:50

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為了防堵病毒入侵台灣，保護國內數千億元產值的養豬產業，航空警察局及保一總隊今年初接下桃園機場入境旅客手提行李檢疫工作。執行7個多月後，航警局今日正式把檢疫勤務移交回農委會動植物防疫檢局新竹分局，交接期間前半個月，航警局會支援20名左右警力，協助新接手的檢疫人員，以及協勤的保全人員執行國境防疫工作。

航警局統計，從今年1月16日至7月31日止，歷經197天，航警及保一同仁總共執行了31萬1704小時檢疫勤務，檢查了3萬325個航班，檢查旅客人數568萬0440人次，檢查出2萬6703件豬肉製品。航警局長黃嘉祿與防檢局新竹分局分局長柯榮輝，今日上午9時30分在桃園機場第2航廈南側入境長廊檢疫站前象徵性地握手，代表勤務正式交接。

警局長黃嘉祿表示，航警局主要工作是飛航安全維護，境外出現非洲豬瘟疫情，基於行政一體的原則，航警局義不容辭臨時接下入境旅客手提行李檢疫的工作，非常感謝保一總隊在這段期間每天支援152名警力，讓檢疫工作順利執行。現在支援告一段落，讓航警警力回歸維護飛航安全的本務，檢疫工作移回防檢局繼續執行。

防檢局新竹分局柯榮輝分局長表示，防檢局已經委託保全公司招募249名檢疫協勤人員，每天派遣83名檢疫及協勤人力，在桃園機場入境長廊4個非洲豬瘟旅客手提行李檢疫站，執行X光檢查及手提行李檢查作業。柯榮輝指出，現階段東南亞、大陸的非洲豬瘟疫情仍舊嚴峻，絕對不能放鬆，確保國內滷肉飯可以吃，也呼籲旅客絕對不要從疫區攜帶肉類等違禁品入境。

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