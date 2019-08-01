消保會抽檢 屏縣現切水果不合格率達68％

2019-08-01 09:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣消費者保護協會近日抽查高屏現切水果和麵包，發現黃昏市場、夜市不合格率偏高，其中抽驗屏東縣現切水果不合格率達68%，屏東縣政府衛生局今天（1日）表示，針對此次消保會抽查不合格的商家，會再次進行衛生查核及抽驗，倘檢驗後不符規定，經輔導未改善，將依法裁處。

屏東縣衛生局表示，經查消保會前往屏轄觀光夜市、黃昏市場、麵包店及水果行等共抽驗22件麵包及19件生鮮截切水果，不符合規定者共15件，其中2件是燻雞麵包、熱狗麵包，分別來自潮州黃昏市場、屏東中山黃昏市場的業者。

衛生局表示，另13件為現切水果，有鳳梨、西瓜、芒果、醃梨子及醃芒果青、芭 樂、火龍果、蘋果、蕃茄、醃桃子等，分別來自潮州黃昏市場、麟洛黃昏市場、屏東中山黃昏市場、屏東觀光夜市等的業者。15件不合格產品多為衛生指標大腸桿菌群超標與規定不符。

衛生局呼籲食品業者應依規定做好自主管理，注意從業人員的個人衛生，落實手部衛生，加強食材覆蓋及低溫貯存，定期清洗截切水果刀具及盛裝之容器，以確保產品衛生品質，另提醒民眾選購截切水果及烘焙食品時，可選擇商譽良好之店家並且留意現場作業人員及作業環境之衛生，購買後儘速食用完畢。

民眾如有食品安全衛生問題，可電洽屏東縣政府衛生局食安專線：（08） 7362596。

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