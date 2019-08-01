屏東替代役男好有愛 關懷老幼不落人後

2019-08-01 09:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕暑假期間，屏東縣政府社會處替代役男特別為學童設計營隊，舉辦一連3天的課後輔導活動，30名小朋友在10位大哥哥帶領下，開心學習手工藝、參與團康遊戲，度過充實假期。

屏東縣政府社會處從7月31日至8月2日，分別在社會福利綜合館及東港區家庭福利服務中心舉辦「108年替代役役男溫馨關懷弱勢學童暑假期間課後輔導」，役男大哥哥們透過多元主題設計，讓學童從手工藝、團康遊戲帶領等方式，培養自我獨立及團隊合作的精神。

社會役役男管理幹部鄭至軒說，擔任本次活動總召是非常難忘的經歷，活動內容事前規劃花費許多時間討論及整理，在營隊開始後，學童們表示「很喜歡上課內容，希望大哥哥們能再多辦幾天，多陪他們幾天」，聽了很感動。

此次活動配合內政部役政署「108年全國替代役役男暑期暖心做公益宣導活動」，也將在明天（8月2日）帶學童至台南左鎮化石園區教學觀摩，館內珍藏許多珍貴化石與歷史文物，兼具自然史與自然資源教學意義，可加深學童對自然文物教育的學習興趣。

屏縣府社會處表示，社會役役男除了平時提供民眾各項業務諮詢，也積極主動參與公益活動，如在台灣燈會期間，就有18位社會役役男加入志工行列；此外，役男也投入「關懷阿公阿嬤居家環境清潔」、「寒冬添愛送年菜」、「捐血」、「淨灘」等系列公益服務活動，迄今已經持續11年，屏縣府社會處還因此獲內政部役政署頒發108年上半年替代役績優服勤單位獎及108年上半年績優替代役役男獎。

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