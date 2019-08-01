阿嬤月經20年沒來卻出血2個月 原來罹子宮內膜癌

2019-08-01 09:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕20年月經未來，台中74歲老婦近來兩個月竟持續有陰道出血狀況，就醫檢查，確診為子宮內膜癌，經以「3D腹腔鏡影像系統」進行微創手術及術後搭配放射線治療，老婦不再出血。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，黃阿嬤說月經已20多年沒有來，但近來常有陰道出血問題，經超音波檢查，發現患者有雙角子宮，其中一個子宮內膜厚度正常，另一個子宮的內膜則明顯變厚達3.4公分，相當不尋常。

經子宮鏡檢視與內膜搔刮術確診為子宮內膜癌後，便透過3D腹腔鏡微創手術切除子宮、兩側卵巢及骨盆腔淋巴，病理報告證實為子宮內膜癌第二期。

葛裕民表示，女性子宮在胚胎時期是由兩條細細的管子（醫學上稱苗勒氏管）發展到中間接合後，發育出子宮腔，最上端不融合形成左右輸卵管，最下端融合形成陰道的上端。

如發生苗勒氏管尾部不融合或融合異常就可能導致子宮的異常發育，發生率約為5%，有的人日常並無症狀，有的人則是出現習慣性流產、不孕、性行為異常時，赴醫檢查才發現天生子宮異常。

葛裕民指出，子宮內膜癌好發於肥胖、50歲以後停經的女性、多囊性卵巢症候群、乳癌治療等患者，台灣地區罹癌人數逐年上升，發生率約10萬分之14。

黃阿嬤除了有雙角子宮，且單側罹患子宮內膜癌，此情形在臨床上相當罕見，需要經驗豐富的婦癌醫療團隊，才能協助患者揪出病灶，並妥善治療。

黃阿嬤在手術後，恢復良好，再也不必為出血所苦惱。

葛裕民表示，微創手術治療子宮內膜癌具有安全性，3D影像可清楚呈現 骨盆腔器官相關位置，將手術視野放大並立體化，讓醫師在手術時，能精準地切割、止血，縮短手術時間和出血量，使患者恢復較快，並降低併發症的發生，術後再輔以放射線治療，以徹底清除癌細胞。

葛裕民提醒，子宮內膜癌大多會發生異常出血的現象，停經後的婦女若出現此症狀，約有10分之1是子宮內膜癌所致，而尚未停經的女性，造成異常出血的狀況相當多，故建議舉凡出現陰道異常出血的情形，應儘速就醫，即時找出病因。

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