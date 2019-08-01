造福鄉里！71歲老農捐地成路 現值超過2千萬元

2019-08-01 09:04

［記者王峻祺／花蓮報導］古今願意為村里造橋鋪路者，總受地方景仰，花蓮縣新城鄉有名71歲老農黃朝枝，上月一口氣捐出1千多坪土地，無償作為道路用地，鄉公所以每坪2萬多元估算，現值總計超過2千多萬元，造福鄉里之舉，瞬間成為當地佳話。

71歲黃朝枝的父叔輩，早年自宜蘭移居花蓮，黃家落腳新城迄今已近百年，他承襲務農家業後，雖生活簡樸，仍樂善好施，多年前已曾捐出1筆土地給鄉公所作為道路使用，上月更連捐8筆道路用地，讓社區民眾相當敬佩。

黃朝枝位於大漢段大德街、大德街372巷、康樂段大方街及大賢街等處，分別有8筆土地，在30多年前因當時興建房舍，暫時提供居民通行，隨著時間演變為既成道路及現有巷道，但他多年來從未主張要求徵收或補償，上個月更選擇「無償捐贈」。

2年前黃朝枝因耳中風喪失聽力後，生活起居全由太太照料。黃阿嬤說，將土地無償捐出，這純粹是「公德心」啦！生活其實過得去就好，依舊可靠種植山蘇、芭樂和稻米為生，2個兒子也支持阿爸的決定，只要看到民眾方便、平安通行在這些道路上，一家人就感到踏實滿足了。

「功德最棒！」居住在大德街超過8年的李小姐說，大德街是鄉內重要道路，連接七星潭、康樂及北埔，感謝黃先生的大量，為民眾貢獻道路，未來可不用擔心會遭封路，這樣的善心義舉讓人佩服，捐出千坪土地的決定，換作一般人，恐無法做到。

新城鄉長何禮臺說，黃朝枝所捐出的8筆土地，合計3824.88平方公尺，即約1157坪，估算現值約2442萬元，雖已是既成道路及現有巷道，但因位居重要路口，仍能依法等待要求政府徵收，如今能為大眾福祉設想，無償捐出土地的善舉非常不簡單，更是令人欽佩，足為社會表率；本週他也將代表新城接受縣府模範父親表揚。

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