雞籠中元祭點亮4000盞普度公燈 下午開龕門

2019-08-01 09:10

〔記者林欣漢／基隆報導〕今天農曆七月初一，基隆開基老大公廟昨天深夜11點30分進行起燈腳開燈儀式，市長林右昌和今年輪值主普的許姓宗親會主委許順發、立委蔡適應、議長蔡旺璉等地方仕紳一同開啟總開關，點亮4000盞「普度公燈」，為傳承165年的雞籠中元祭揭開序幕，今天下午2點會打開龕門，象徵鬼門打開了，宣告「好兄弟來陽間放暑假」，享用為期一個月的供奉。

基隆開基老大公廟秘書許國春說，「開燈夜」的意義就是要迎接老大公來陽間接受供奉，照引「好兄弟」走往人間的道路，引導無主孤魂順利返回人間接受供奉，讓好兄弟們先出來找吃、找普度，為期一個月的鬼月也有諸多禁忌，像是盡量不要去海邊，習俗「抓交替」，女人家的內衣褲，在太陽還沒下山前一定要收起來，不要讓孤魂野鬼附在上面。

昨天深夜的起燈腳開燈儀式，林右昌和各字姓宗親會代表，先與輪值主普許姓宗親會主委許順發等人共同按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座，隨後，再由許國春與老大公廟全體委員，依序上香、行獻花、獻果等儀式。

在點亮普渡公燈及主排樓燈，綻放光明，象徵照引好兄弟要到陽間接受供奉，廟前廣場點燃鞭炮，氣氛為之沸騰；許多善男信女帶著貢品，靜心虔誠上香祭拜，廟裡香煙繚繞，人潮川流不息，相當熱絡。

林右昌說，鷄籠中元祭傳承165年，是台灣無形文化資產第1號，為期一個月中元祭活動，將在8月14日（農曆7月14日）晚上舉行市區大遊行及望海巷放水燈，為市民及全台灣人民祈福。

「雞籠中元祭」從清朝咸豐五年創辦迄今，已傳承165年，肇因於清代漳州人、泉州人械鬥不斷，雙方後來協調以「賽陣頭」代替「打破頭」，延續至今參與中元祭的宗親，也從最早的十一字姓到現在的十五字姓輪值主普，名列交通部觀光局「台灣十二大地方節慶」之一，也是台灣第一個無形文化資產。活動詳情可至官網或搜尋「鷄籠中元祭」臉書粉絲團查詢。

許多民眾不解，相較於其它縣市的「開鬼門」民俗活動，大多是在子時（深夜十一點到凌晨一點）舉行，為何基隆開基老大公廟的「開龕門」在下午2點的白天舉行？好奇「好兄弟在陽氣重的光天化日如何出來？」

基隆文史工作者尹德根表示，「開龕門」多年來都在農曆七月初一的下午舉行，原因眾說紛紜，有說法指原本確實在初一凌晨的子時開門，但五○年代配合政府官員的日間來訪，從此改為初一下午；另有說法是，因為基隆的開基老大公廟是在農曆八月初一的晚一天關龕門，所以開門時間也略微延後，但「好兄弟」仍享有一樣的時間。

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