奇憶學堂鹽水開班 邀阿公阿嬤同樂

2019-08-01 08:16

［記者王涵平／台南報導］柳營奇美醫院在鹽水開辦「奇憶學堂」，阿公阿嬤演出健康操，也邀鄰近地區長者一起來同樂。

因應鹽水區高齡失智長者服務需求，柳營奇美醫院在月港里老街入口（原水仙里活動中心）成立失智社區服務據點「奇憶學堂」，來自奇憶學堂柳營班與鹽水班的18位長輩表演「活力動動操」，獲得熱烈掌聲。

柳營奇美醫院院長黃順賢表示，南市65歲以上長者比例為15.3%，鹽水區更高達20.0%。文獻指出失智症人口會隨老化而增加，因此延緩長輩失智與失能刻不容緩。柳奇去年成立溪北地區唯一的失智共同照護中心及「奇憶學堂-柳營班」，今年再增設鹽水班。

柳奇指出，與白河、官田、將軍、學甲、山上、西港、後壁、六甲、東山、楠西、南化等11處據點，結合成溪北失智共同照護網絡，讓溪北各區有需求的長輩能就近獲得在地照顧，截至目前已經服務約557位長輩，獲家屬肯定及讚許。

柳奇照護團隊表示，鹽水班結合老街豐富的人文特色，讓長輩在熟悉文化中「相招來讀冊」，規畫豐富多元包括藝術創作、園藝、音樂輔療、懷舊、體能訓練等多項促進認知、延緩失智等活動，也透過照顧者（包含家屬及看護）支持活動，舒緩照顧壓力。

82歲陳阿嬤自從罹患失智症，不想出門與人互動，平日喜愛的事情也不做了，來到奇憶學堂後，開始跟人說話，心情也變開朗，每日早晨會主動與街坊鄰居打招呼。

柳奇表示，相關活動均免費，相關訊息可電洽柳營奇美醫院失智個案管理師。電話：（06）6528705、（06）6226999轉77146。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法