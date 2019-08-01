剛走出「滷味」又遇中國奧步 墾丁業者沒在怕...

2019-08-01 07:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國文化和旅遊部官網公告，8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證，消息一出，引發近期受自由行中客喜愛的恆春半島業者譁然，大嘆「剛走出滷味衝擊，中國又來奧步！」

恐受第一波衝擊的墾丁民宿業界，強調已經適應中國奧步，但市場分散非常重要，不能只寄望於中國，大家這幾年已經熟悉此手法，將顧好品質正面迎戰。

中國停止自由行來台消息一出，墾丁不少業者直呼「又來了！」卻也憂心接下來旅遊熱潮減少，當地各大社群平台則充斥痛罵中國、國民黨或小英政府的兩極言論，屏東縣民宿協會理事長林淑敏則認為，只要選舉到了，中國就開始用意識型態來擾亂我們的生活步調，不要隨之起舞、順其自然，把自己準備好，選舉過後就會恢復正常了。

在墾丁經營旅宿業多年的林淑敏指出，一個成熟民主的國家是要對全世界來開放，不是僅對一個中國，中國禁止開放自由行，對墾丁的觀光業必定有一定程度的影響，所以市場的分散是非常的重要，不能只寄望於中國，中國經常用政治手段來影響經濟，我們要去適應；民宿協會近年推廣深度及社區旅遊，就是希望增加遊客黏著度，強化國旅及高素質旅客，政府也應該多多提倡國內旅遊，還有其他亞洲、東南亞國家來努力推展觀光。

屏縣府則老神在在，認為這個政治手段雖然多少有影響，但墾丁早被「衝擊（指滷味事件）」過，如今重生顧好品質應戰，國旅及其他國家旅客仍會穩定到訪。

「對這樣的手段早有準備，屏東會正面應戰！」屏縣府交旅處處長黃國維指出，業者需做好衝擊的心理準備，但幾年前就曾有中國團客限縮手段，屏縣府就認為不能把雞蛋放同一個籃子，擬定「拓源計畫」不斷透過旅展拓展廣大東北亞及東南亞市場，今天便要到新加坡參加大型旅展，未來再開發寒帶國家及穆斯林旅遊，不會過於擔心短少自由行中客的衝擊。

黃國維表示，近年屏東觀光轉型著重在親子、銀髮族的內需市場，墾丁走過「滷味風波」後，品質重建後也逐漸找回國人信心，當地除了國旅市場逐漸回春，近年包括日韓、越南、泰國等旅遊都有明顯成長，也呼籲業者顧好品質，不必擔心少了中國客沒人來。

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