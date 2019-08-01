成功嶺旁的這條路 住戶：農曆7月路過總會頭皮發麻

2019-08-01 07:28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日成功嶺旁的成功西路，環遶著山區，道路彎彎曲曲，有當地民眾發現，每每開車在往第九公墓方向，經過靠近相思林樹區路段時，因是急降坡路段，明明會踩剎車放慢速度，但卻有感覺想加速要衝向樹林，感覺非常怪異，尤其是農曆七月經過，更會頭皮發麻。

家住在成功西路附近的何姓住戶表示，成功西路遶著大肚山，山路不但窄狹且多彎道，雖是時常開車經週，但因該路段相當荒涼，因此每一次走都覺得毛毛的。

成功西路往第九公墓方向，從成功嶺轉入後，一開始路的兩旁都是住戶，開車時只覺得道路狹小，並未有異樣。

但是愈開愈人煙稀少，兩旁都是茂密的樹林，在開到一群相思林段前，會有一個既陡又彎的的下坡道，何姓住戶表示，他跟很多人都有相同的感覺，明明這段應該要減速，但很多駕駛又都會忍不住想踩油門，而該路段常常會發生車禍，很多車子都衝到樹林內。

何姓住戶表示，撞得嚴重的會有救護車，車子若只是輕微擦撞到樹木，駕駛就自認倒霉自行開走，但示警的防撞桿被撞倒一地。

由於該路段道路兩旁都是樹林，旁邊又有一片光禿的相思林，何姓住戶說，雖沒有像恐怖片中，有幾隻烏鴉會停在樹梢叫幾聲，但此時正值農曆七月，即使在白天經過，也讓人忍不住頭皮麻了一下。

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