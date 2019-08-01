08/01 各報重點新聞一覽

2019-08-01 06:47

自由時報

中國今起禁止來台自由行 我交通部宣布投入36億 推國旅獎勵

在二○二○總統大選前，中國文化和旅遊部昨宣布，今起全面停辦中客赴台自由行簽證，包括北京、上海、廈門等四十七個開放台灣自由行城市，都將取消赴台自由行。

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進軍立法院 柯P組「台灣民眾黨」

台北市長柯文哲二○二○的動向備受關注，他籌組中的「台灣民眾黨」將於八月六日召開創黨大會。內政部民政司長林清淇昨表示，內政部是在昨天下班前收到「台灣民眾黨」創黨大會的開會通知。柯的心腹、市府顧問蔡壁如昨受訪證實此事，但強調組黨有程序，只是先給內政部開會通知。

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南榮科大未補校務經費 教部勒令停辦

少子化風暴猛烈，位於台南市的私立南榮科技大學，因董事會未在七月底之前補足一億元的校務經費，教育部技職司長楊玉惠昨天表示，教育部已勒令南榮自一○八學年第二學期、明年寒假全面停辦，成為首間退場的科技大學。

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聯合報

選總統起手式？柯文哲8月6日組「台灣民眾黨」

二○二○總統大選出現戲劇化發展，台北市長柯文哲昨天上午受訪才表示他正在思考，立院在藍綠占多數下，第三勢力有多大空間；下午一時許市府顧問蔡壁如就親赴內政部遞送開會通知單，將在八月六日召開「台灣民眾黨」創黨大會。

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陸全面暫停來台自由行 我砸36億補助國旅救觀光

兩岸交流再緊縮，中共文化和旅遊部昨天宣布，「鑒於當前兩岸關係」，自今日起暫停申請及核發赴台自由行通行證（赴台簽注），四十七個開放來台自由行的省市都將停發。這是北京首度針對來台自由行祭出限縮手段，衝擊台灣觀光產業。

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中國時報

備戰2020總統大選！柯P組台灣民眾黨

備戰2020總統大選，台北市長柯文哲正式組黨！柯陣營幕僚昨天證實，柯將成立「台灣民眾黨」，且創黨大會就訂在他與台灣民主運動先驅蔣渭水的生日當天8月6日；柯緊鑼密鼓籌組陸戰部隊，手握2套劇本，一是自己「撩落去」選總統，二是挺郭台銘選總統，但無論那一齣，可預期的，是阿北皆志在力拚立委席次，擴增自身政治影響力。

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陸客來台自由行喊停 半年少70萬人次

大陸官方昨日無預警發出公告，指鑒於當前兩岸關係，自今日起暫停47個城市陸客個人遊試點。消息傳到台灣後，旅遊業者哀鴻遍野，估計從8月到明年2月陸客來台將減少70萬人次，若以每人來台5天4夜推算，等於下半年觀光產業將損失210億元。不少業者以「會死一堆人」形容後果嚴重。

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