中壢龍岡路拓寬遇抗爭 地主停車阻撓施工

2019-07-31 22:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處辦理「中壢區龍岡路拓寬工程」，第二期從龍岡路三段37巷口至龍慈路口工程進入尾聲，市府今天（31日）卻大陣仗協請中壢警分局調派30名優勢警力到場戒護，並調派警用拖吊車到場，讓用路人驚呼「是什麼情形？」原來沿線因有3戶地主對徵收補償費仍有疑竇，以及抱怨施工過長造成營業損失未獲補償，施工區域停放4輛轎車阻撓施工約7個小時，施工人員在抗爭排除後漏夜趕工完成施工，預計8月6日完工。

桃園升格後，市府辦理中壢區龍岡路（北起自環中東路、南至龍岡圓環）拓寬工程，考量此全長約2.7公里拓寬工程總經費逾42億元經費龐大（用地費約37億元），採分三期進行，其中，龍岡路一期龍慈路口至龍岡圓環已於2016年7月完成拓寬，第二期龍岡路三段37巷口至龍慈路口於2017年11月開工。

第二期拓寬工程全長812公尺，經費1億7219萬餘元、用地費13億元，原路寬8至15公尺，拓寬後為30公尺，含雙向各二車道及人行道，原訂今年3月完工，因承攬廠商爆發財務問題，今年初經由開口合約廠商接手施工後，預計今年8月6日完工。

第三期龍岡路三段37巷口至環中東路目前規劃設計中，待龍岡路全線拓寬後，將有效疏解龍岡地區居民通往中壢市區、平鎮市區及八德市區的交通流量，提升大龍岡地區的交通效益。

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