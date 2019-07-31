「偵查大公開」 90名小記者進警局學抓賊

2019-07-31 22:46

［記者陳恩惠／桃園報導］來自桃園市國中、小學的90名校園小記者，今天下午在桃園市媒體文化推廣協會老師的帶領下，包圍了桃園市警局八德分局，看著警局內擺放的防彈衣、無線電、手銬等警用裝備，讓小記者們七嘴八舌舉手提問，讓負責接待的偵查隊刑警們放下「偵查不公開」的堅持，除了介紹警察工作，同時也宣導交通安全與刑事鑑識等觀念，不僅讓90名小記者滿載而歸，也為警界增添不少未來的生力軍！

八德分局今天下午充滿了童言童語，所有小記者都是首次到警察分局，也是有機會這麼近距離地接觸好多警察叔叔、阿姨，每個小朋友都相當興奮及好奇參加這次活動，分局由帥氣及美麗女警與志工阿姨親自接待，並解說有關警方目前所使用的無線電、手銬、腳鐐、防彈衣、頭盔、盾牌等應勤裝備各項功能與使用時機，並讓在場的每一位小朋友親自體驗穿戴裝備。

今天的參訪活動針對國中小學生設計宣導交通安全、犯罪預防及婦幼安全、反毒、反詐騙、防搶、防竊盜等宣導與提供指紋採證、拘留室體驗內容，現場以有獎徵答方式，讓小朋友了解報案應撥打110、遇到詐騙案件記得撥打165專線、如有家庭暴力得撥打婦幼專線113。

短短1個多小時，藉由宣導中帶動小朋友興趣，灌輸每位學生守法的精神，並隨時注意自身安全，遠離危險，在活動結束前，警察姊姊問「長大要不要當警察啊？」，每個人都異口同聲舉手說「要」！本次參訪活動相當充實，全體師生非常感謝警方的用心。

洽公民眾看到說，警方這項活動是正面的宣導，可以讓小朋友與民眾了解更多詐騙手法以及防搶、防扒、防竊盜等相關資訊，這些小記者離開時紛紛表示，「有機會，我們還要再來喔！」

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