新知》44歲林志玲拚「做人」 三代試管靠基因檢測降風險

2019-07-31 21:07

〔記者林惠琴／台北報導〕44歲林志玲閃嫁日本男團「放浪兄弟」成員Akira後，再被爆出可能接受第三代試管嬰兒技術展開「做人」計畫。醫師指出，與一、二代相較，三代經過基因檢測程序，挑選正常胚胎植入，可提高懷孕率、降低流產率，更有機會一圓當爸媽的夢想。

目前市面上常見的試管嬰兒可分為三代，已「製造」上萬名試管嬰兒的名醫李茂盛說明，一代試管嬰兒直接將精卵放在同一個培養基中，讓精子與卵子自由结合；二代在顯微鏡下操作，將卵子固定後，再將精子注入；三代則是以二代為基礎，但植入前會進行基因檢測，確認沒有遺傳疾病，有助於減少流產率。

台大醫院婦產部主治醫師趙光漢指出，高齡產婦胚胎異常風險相對較高，一、二代主要透過外觀檢視胚胎品質，三代則是利用基因檢測，可更精準確認染色體狀況，只要可挑出正常胚胎植入，就有機會提高懷孕率。

不過，趙光漢也強調，要進行基因檢測必須培養成囊胚，而在培養過程有損耗風險，狀態好約70%、80%可培養成功，狀態不好則下探10%、20%，甚至全軍覆沒，因此也不是人人都能接受三代療程。

趙漢光並提及，不少未婚女性可能因為年齡或疾病等因素，會進行凍卵，但從卵子取出經過室溫、冷凍保存、解凍的過程，可能存在損傷風險，出現卵子無法存活或品質變差等狀況，進而影響試管嬰兒成功率。

然而，李茂盛仍建議，有需求者應提早凍卵，試管嬰兒成功率仍相對較高，否則女性卵子到了45歲以上，懷孕率已大幅降低。

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