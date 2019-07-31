全球最高！信義樟樹公「靈異」護身 想砍的都會發生怪事

2019-07-31 17:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕林業試驗所樹木研究團隊，近日在臉書「找樹的人」發表全球最高樟樹，就位在南投縣信義鄉神木村，即是當地知名的樟樹公神木，並成功在世界神木網站登錄為世界最高（46.4公尺）樟樹，原本該樹紀錄僅為東亞最高樟木，轄管的台大實驗林管處後續將進一步確認，讓樟樹公成為神木界的台灣之光。

參與樹木調查計畫的林試所助理研究員徐嘉君指出，樟樹公經過調查，樹高46.4公尺、樹圍16公尺、直徑5.1公尺、樹齡約7、800歲，以樟樹來說，其實算是老人了，不過樹木仍是老當益壯，健康無虞。

神木村民表示，「神木村」就是因為這棵樟樹神木而得名，日治時代，日本人在此製作樟腦，當時周邊就有許多樟樹，在樟腦興盛時代，許多樟樹都被一一砍下，等到要砍這一棵樟樹公時，伐木工人卻接連發生奇怪現象，不是身體感到不舒服，就是得了風寒不能動，樟樹公神靈之說因而傳開。

為此，日本總督府還派人來此會勘，最後認為這棵樟樹公有靈性，因此放棄砍伐，並派人從現在的水里鄉揹著石塊、水泥，在此建立神社、鳥居，之後國民政府來台接收，不久便把神社、鳥居拆除，但當地的人還是視樟樹公為守護地方的神靈，因此村民依舊設香案、香爐參拜，直到近年才設置小廟宇繼續祭拜。

轄管的台大實驗林管處表示，樟樹神木依舊活著，但因樹身有中空現象，因此近年都持續監測，成為全世界最高的樟樹訊息一出，引來各界關注，不過因當地聯外道路中斷，呼籲民眾不要貿然進入，後續將會針對測量資料確認樹高，並更正解說資料，彰顯這棵台灣之光樟樹神木。

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